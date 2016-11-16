Верховный суд России направил дело А.Навального на пересмотр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Дело блогера-оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в хищении средств госпредприятия "Кировлес", было направлено на пересмотр Верховным судом России, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Относительно Навального приговор суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в ином составе суда", - огласил решение судья.
Такое заявление президиум Верховного суда принял с учетом решения Европейского суда по правам человека, который в конце февраля постановил, что политической подоплеки в деле "Кировлес" нет, но констатировал нарушение прав А.Навального и Петра Офицерова (другого фигуранта дела) на справедливое судебное разбирательство.
Как сообщал УНН, суд отклонил иск оппозиционера А.Навального к Д.Киселеву и каналу "Россия-1".