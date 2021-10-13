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Верховний Суд продовжив дію заборони людям Веревського відчужувати частку в "Агродомі" Давиденко

Верховний Суд продовжив дію заборони людям Веревського відчужувати частку в "Агродомі" Давиденко

Київ • УНН

 • 18685 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відкрив провадження за касаційною скаргою Валентини Давиденко до компанії Андрія Веревського КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії” та продовжив дію заборони останнім у будь-який спосіб розпоряджатися часткою в агропідприємстві “Агродім” до вирішення спору, повідомляє УНН.

Деталі

Верховний суд погодився з доводами Давиденко, яка зазначила, що за відсутності обмежень щодо відчуження частки у «Агродім» до моменту вирішеня судом заявленого позову, КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії» може передати частку у підприємстві третім особам, у зв’язку з чим виконання рішення суду буде не можливим.

«Лише завдяки вжитим ухвалою заходам забезпечення позову відповідач не здійснив відчуження частки, позовні вимоги про витребування якої з відповідача заявив позивач», - наголосила Давиденко.

Задовольняючи клопотання Давиденко, Верховний суд зупинив дію постанови Північного апеляційного господарського суду від 02.09.2021 і тим самим залишив в силі рішення господарського суду Чернігівської області, яким:

- наклав арешт на корпоративні права Відповідача , а саме на частку в Товаристві «АГРОДІМ» , що відповідає 24,9% номінальною вартістю 1867500,00 гривень;
- заборонив державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені проводити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі нотаріусам, іншим акредитованим особам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії або проводити зміни в будь-який інший спосіб у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії або проводити зміни в будь-який інший спосіб відносно Товариства «Агродім».

Контекст

Майже два десятки років чернігівською компанією «Агродім» володіла родина покійного політика Валерія Давиденка. Проте одразу після його смерті контроль над компанією взяли люди Андрія Веревського - КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії» та його довірена особо Ірина Хомайко.
Вони повідомили, що начебто викупили частки «Агродому» за договором купівлі- продажу у Валентини Давиденко, матері покійного.

Втім, цю версію остання спростовує і заявляє, що вона не підписувала договори з людьми Веревського і не отримувала кошти за продаж частки «Агродому».

Нині Валентині Давиденко належить лише 12% «Агродому». КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії» своєю чергою заволоділи 24,9%, а Ірина Хомайко 63,1%.

Поки Валентина Давиденко оскаржує у суді заволодіння її компанії «Агродім», «акціонери» з табору Веревського квапляться вивести всі активи з цієї компаніії на створений ними клон «Агродім.» ( з крапкою). Ще в травні вони зібрали збори наглядової ради і вирішили розірвати всі без виключення договори оренди землі з пайовиками та органами місцевої влади.

За даними протоколу наглядової ради “Агродому”, його нібито підписали всі її учасники — Стеба (голова), Калінін та Дмитрук (члени). Та нещодавно Дмитрук звернулася із позовом до Господарського суду Чернігівської області, у якому стверджує, що не брала участі у згаданому засіданні наглядової ради 18 травня 2021 року, не приймала на цьому засіданні жодних рішень і, що найголовніше — не підписувала відповідний протокол. Сам позов було підписано від імені Дмитрук І.В. адвокатом Людмилою Крищенко, яка представляє інтереси людей Веревського в Господарському суді Чернігівської області.

Примітно, що директор “Агродім” та “Агродім." (з крапкою) Рубан у відзиві на позов Валентини Давиденко про стягнення збитків з посадових осіб “Агродому” фактично зізнається, що ключовою метою створення компанії-клона “ Агродім.” (з крапкою) і перетягнення на нього земельного банку має на меті унеможливлення виконання рішень судів щодо витребування з КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії” та Ірини Хомайко часток на користь Валентини Давиденко. 

Додамо, що правоохоронці та експерти Ліги Антитрасту вбачають ознаки рейдерства в діях людей Веревського і паралельно надають їм правову та публічну оцінку. 

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