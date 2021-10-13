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Верховный Суд продлил действие запрета людям Веревского отчуждать долю в "Агродоме" Давыденко

Верховный Суд продлил действие запрета людям Веревского отчуждать долю в "Агродоме" Давыденко

Киев  •  УНН

 • 18679 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда открыл производство по кассационной жалобе Валентины Давиденко к компании Андрея Веревского КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” и продлил действие запрета последним в любой способ распоряжаться долей в агропредприятии “Агродом” к решению спора, сообщает УНН.

Детали

Верховный суд согласился с доводами Давыденко, которая отметила, что при отсутствии ограничений по отчуждению доли в “Агродом” до момента решений судом заявленного иска, КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” может передать долю в предприятии третьим лицам, в связи с чем исполнение решения суда будет не возможным.

“Только благодаря принятым постановлением мерам обеспечения иска ответчик осуществил отчуждение доли, исковые требования об истребовании которой с ответчика заявил истец”, — отметила Давыденко.

Удовлетворяя ходатайство Давыденко, Верховный суд приостановил действие постановления Северного апелляционного хозяйственного суда от 02.09.2021 и тем самым оставил в силе решение хозяйственного суда Черниговской области, которым:

— наложил арест на корпоративные права ответчика, а именно на долю в Обществе “АГРОДОМ”, что соответствует 24,9% номинальной стоимостью 1867500,00 гривен;
— запретил государственным регистраторам юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, которые уполномочены проводить регистрационные действия в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, в том числе нотариусам, другим аккредитованным лицам, должностным лицам, которые уполномочены осуществлять регистрационные действия или проводить изменения в любой другой способ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, проводить любые регистрационные действия или проводить изменения в любой другой способ относительно Общества “Агродом”.

контекст

Почти два десятка лет черниговской компанией “Агродом” владела семья покойного политика Валерия Давиденко. Однако сразу после его смерти контроль над компанией взяли люди Андрея Веревского — КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” и его доверенное особо Ирина Хомайко.
Они сообщили, что якобы выкупили доли “АГРОДОМ” по договору купли-продажи у Валентины Давиденко, матери покойного.

Впрочем, эту версию последняя опровергает и заявляет, что она не подписывала договора с людьми Веревского и не получала средства за продажу доли “АГРОДОМ”.

Сейчас Валентине Давыденко принадлежит только 12% “АГРОДОМ”. КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” в свою очередь завладели 24,9%, а Ирина Хомайко 63,1%.

Пока Валентина Давыденко оспаривает в суде завладения ее компании “Агродом”, “акционеры” из лагеря Веревского торопятся вывести все активы с этой компаниии на созданный ими клон “Агродом.” (С точкой). Еще в мае они собрали собрание наблюдательного совета и решили разорвать все без исключения договоры аренды земли с пайщиками и органами местной власти.

По данным протокола наблюдательного совета “АГРОДОМ”, его якобы подписали все ее участники — стеб (председатель), Калинин и Дмитрук (члены). Но недавно Дмитрук обратилась с иском в Хозяйственный суд Черниговской области, в котором утверждает, что не принимала участия в упомянутом заседании наблюдательного совета 18 мая 2021, не принимала на этом заседании никаких решений и, что самое главное — не подписывала соответствующий протокол. Сам иск был подписан от имени Дмитрук И.В. адвокатом Людмилой Крищенко, которая представляет интересы людей Веревского в Хозяйственном суде Черниговской области.

Примечательно, что директор “Агродом” и “Агродом.” (С точкой) Рубан в отзыве на иск Валентины Давиденко о взыскании убытков с должностных лиц “АГРОДОМ” фактически признается, что ключевой целью создания компании-клона “Агродом”. (с точкой) и перетаскивания на него земельного банка имеет целью предотвращения выполнения решений судов об истребовании из КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” и Ирины Хомайко долей в пользу Валентины Давиденко.

Добавим, что правоохранители и эксперты Лиги антитрастовые видят признаки рейдерства в действиях людей Веревского и параллельно предоставляют им правовую и публичную оценку.

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