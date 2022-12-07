Верховна Рада працюватиме без відпусток
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада продовжуватиме збиратися два-три рази на місяць, жодних відпусток у депутатів не буде. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає УНН.
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"Відповідно до законодавства про військовий стан, немає відпусток оплачуваних парламентарів, тому ні про які канікули мова не може йти, ми будемо працювати. Військовий стан як мінімум до 19 лютого буде тривати", – сказав Корнієнко.
Він зазначив, що Рада продовжуватиме працювати в такому режимі як зараз.
"Два-три рази на місяць збираючись для того, щоб голосувати за основні питання", – додав Корнієнко.
Нагадаємо
Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 19 лютого 2023 року.