Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 19 лютого

Цитата

"Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року", - повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Це ж підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко.

Деталі

За даними нардепа Железняка, "за" відповідні рішення №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів.

"Це вже п’яте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні. Цього разу питання ніхто не доповідав (зазвичай це робив секретар РНБО Олексій Данілов)", - написав Железняк.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.