Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 19 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації на 90 днів - до 19 лютого 2023 року, повідомили з депутатського корпусу, пише УНН.
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"Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року", - повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Це ж підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко.
Деталі
За даними нардепа Железняка, "за" відповідні рішення №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів.
"Це вже п’яте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні. Цього разу питання ніхто не доповідав (зазвичай це робив секретар РНБО Олексій Данілов)", - написав Железняк.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.