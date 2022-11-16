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Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации на 90 дней – до 19 февраля 2023 года, сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

Цитата

"Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года", – сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Это подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.

Детали

По данным нардепа Железняка, "за" соответствующие решения №8189 и №8190 проголосовало – 294 и 297 депутатов.

"Это уже пятое голосование парламента за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня. На этот раз вопрос никто не докладывал (обычно это делал секретарь СНБО Алексей Данилов)" , – написал Железняк.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации.

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