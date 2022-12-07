Верховная Рада будет работать без отпусков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада будет продолжать собираться два-три раза в месяц, никаких отпусков у депутатов не будет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко, передает УНН.
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"Согласно законодательству о военном положении, нет отпусков оплачиваемых парламентариев, поэтому ни о каких каникулах речь не может идти, мы будем работать. Военное положение как минимум до 19 февраля будет продолжаться", – сказал Корниенко.
Он отметил, что Рада будет продолжать работать в таком режиме как сейчас.
"Два-три раза в месяц собираясь для того, чтобы голосовать за основные вопросы", – добавил Корниенко.
Напомним
Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации на 90 дней – до 19 февраля 2023 года.