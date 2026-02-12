$43.030.06
Верховна Рада не змогла розглянути 12 лютого жодне питання через брак голосів - нардеп

Київ • УНН

Верховна Рада України 12 лютого не розглянула жодного питання через брак голосів. Депутати завершили роботу над питаннями порядку денного до 24 лютого.

У четвер, 12 лютого, Верховна Рада України під час пленарного засідання не розглянула жодне питання через брак голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Желєзняка.

Деталі

Рада не розглянула жодне питання через брак голосів і на сьогодні та цей пленарний закінчила свою роботу щодо розгляду питань порядку денного. До 24 лютого нічого не буде по голосуванням. Частково правда через отруєння депутатів (як говорять вчора у їдальні). І багато у відрядженнях

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14144, який забезпечує технічні умови для проведення загальнонаціональної Хвилини мовчання. Тепер міста та громади зможуть використовувати національну систему оповіщення щоденно о 9-й ранку.

Також Верховна Рада ухвалила постанову, закликавши Міжнародний олімпійський комітет дозволити українським спортсменам використовувати символіку на честь загиблих від російської агресії.

Євген Устименко

