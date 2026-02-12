$43.030.06
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 19927 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
11 февраля, 19:42 • 24713 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 37683 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 30331 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 27967 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 25071 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 40848 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 20016 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
11 февраля, 09:46 • 22271 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Верховная Рада не смогла рассмотреть 12 февраля ни один вопрос из-за нехватки голосов - нардеп

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Верховная Рада Украины 12 февраля не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов. Депутаты завершили работу над вопросами повестки дня до 24 февраля.

В четверг, 12 февраля, Верховная Рада Украины во время пленарного заседания не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

Рада не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов и на сегодня и этот пленар закончила свою работу по рассмотрению вопросов повестки дня. До 24 февраля ничего не будет по голосованиям. Частично правда из-за отравления депутатов (как говорят вчера в столовой). И многие в командировках

 - говорится в сообщении.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект №14144, который обеспечивает технические условия для проведения общенациональной Минуты молчания. Теперь города и общины смогут использовать национальную систему оповещения ежедневно в 9 утра.

Также Верховная Рада приняла постановление, призвав Международный олимпийский комитет разрешить украинским спортсменам использовать символику в честь погибших от российской агрессии.

