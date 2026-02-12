Верховная Рада не смогла рассмотреть 12 февраля ни один вопрос из-за нехватки голосов - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада Украины 12 февраля не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов. Депутаты завершили работу над вопросами повестки дня до 24 февраля.
В четверг, 12 февраля, Верховная Рада Украины во время пленарного заседания не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Детали
Рада не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов и на сегодня и этот пленар закончила свою работу по рассмотрению вопросов повестки дня. До 24 февраля ничего не будет по голосованиям. Частично правда из-за отравления депутатов (как говорят вчера в столовой). И многие в командировках
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект №14144, который обеспечивает технические условия для проведения общенациональной Минуты молчания. Теперь города и общины смогут использовать национальную систему оповещения ежедневно в 9 утра.
Также Верховная Рада приняла постановление, призвав Международный олимпийский комитет разрешить украинским спортсменам использовать символику в честь погибших от российской агрессии.