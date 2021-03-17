Верещук звинуватила Росію у провокаціях

Цитата

“Росія розуміє і навмисно провокує, знаючи, що наша команда не буде мовчки спостерігати, як пані (Майя Пирогова - ред.), яка засуджена українським судом за тероризм, отримала реально заочно вирок, на сьогодні знаходиться по ту сторону перемовного процесу”, — сказала нардеп.

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Верещук додає, що у такий спосіб Росія намагається тиснути на Україну.

“Для нас час важливий, ми дуже прагнемо змінити ситуацію, в тому числі на Мінському переговорному майданчику. Росія прагне тиснути на нас тим, що зволікатиме з рішеннями, зволікатиме з присутністю, зволікатиме з усіма інструментами”, — резюмувала вона.

Доповнення

Українська сторона на засіданні робочої групи Тристоронньої контактної групи 16 березня попросила вилучити з групи “запрошену запрошеними” з окупованого Донецька російською стороною “експертку” Майю Пирогову.