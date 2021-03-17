Верещук обвинила Россию в провокациях

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"Россия понимает и намеренно провоцирует, зная, что наша команда не будет молча наблюдать, как госпожа (Майя Пирогова - ред.), осужденная украинским судом за терроризм, получила реально заочно приговор, в настоящее время находится по ту сторону переговорного процесса", - сказала нардеп.

Детали

Верещук добавляет, что таким образом Россия пытается давить на Украину.

"Для нас время важно, мы очень хотим изменить ситуацию, в том числе на Минской переговорной площадке. Россия стремится давить на нас тем, что будет медлить с решениями, медлить с присутствием, тянуть со всеми инструментами", - резюмировала она.

Дополнение

Украинская сторона на заседании рабочей группы Трехсторонней контактной группы 16 марта попросила изъять из группы "приглашенную приглашенными" из оккупированного Донецка российской стороной "эксперта" Майю Пирогову.