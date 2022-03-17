Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів сьогодні 17 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук під час брифінгу доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 17 березня, повідомляє УНН.
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Із 9 запланованих гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 8: евакуйовано 3810 людей, доставлено продовольства та медикаментів близько 40 тонн.
Донецька область: з міста Маріуполь виїхали майже 800 приватних автомобілів, люди також виходять з міста пішки. Станом на зараз з міста Запоріжжя сьогодні доїхало понад 2000 людей, але потік не припиняється.
Київська область: з міста Бородянка до Житомира виїхало 20 автобусів із місцевими мешканцями - це близько 160 людей. Із села Шевченкове і сусідніх сіл в місто Бровари виїхав 41 автобус та 200 приватних авто - це близько 1500 людей.
Також було доставлено 36 тонн гуманітарної допомоги до Гостомеля, Бучі, сіл Семиполки, Марківці та Опанасів.
Водночас через обстріли не спрацював гуманітарний коридор з міста Харкова до міста Вовчанськ.