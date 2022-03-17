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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5682 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів сьогодні 17 березня

Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів сьогодні 17 березня

Київ • УНН

 • 147369 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук під час брифінгу доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 17 березня, повідомляє УНН.

Деталі

Із 9 запланованих гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 8: евакуйовано 3810 людей, доставлено продовольства та медикаментів близько 40 тонн.

Донецька область: з міста Маріуполь виїхали майже 800 приватних автомобілів, люди також виходять з міста пішки. Станом на зараз з міста Запоріжжя сьогодні доїхало понад 2000 людей, але потік не припиняється.

Київська область: з міста Бородянка до Житомира виїхало 20 автобусів із місцевими мешканцями - це близько 160 людей. Із села Шевченкове і сусідніх сіл в місто Бровари виїхав 41 автобус та 200 приватних авто - це близько 1500 людей.

Також було доставлено 36 тонн гуманітарної допомоги до Гостомеля, Бучі, сіл Семиполки, Марківці та Опанасів.

Водночас через обстріли не спрацював гуманітарний коридор з міста Харкова до міста Вовчанськ.

Українські Національні Новини

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