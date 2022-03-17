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Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров сегодня 17 марта

Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров сегодня 17 марта

Киев • УНН

 • 147369 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Вице-премьер-министр Ирина Верещук во время брифинга доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за 17 марта, сообщает УНН.

Детали

Из 9 запланированных гуманитарных коридоров сегодня сработало 8: эвакуированы 3810 человек, доставлено продовольствия и медикаментов около 40 тонн.

Донецкая область: из города Мариуполь выехали почти 800 частных автомобилей, люди также выходят из города пешком. По состоянию на сейчас из города Запорожье сегодня доехало более 2000 человек, но поток не прекращается.

Киевская область: из города Бородянка в Житомир выехало 20 автобусов с местными жителями - это около 160 человек. Из села Шевченково и соседних сел в город Бровары выехал 41 автобус и 200 частных авто - это около 1500 человек.

Также было доставлено 36 тонн гуманитарной помощи в Гостомель, Бучи, села Семиполки, Марковцы и Афанасьев.

В то же время из-за обстрелов не сработал гуманитарный коридор из города Харькова в город Волчанск.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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