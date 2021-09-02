Верещук розповіла про головний “меседж” Зеленського у США

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“Що головне привіз Президент України з його командою до Вашингтона? Це меседж від українського народу, що ми ніколи не капітулюємо, ми будемо самі захищатися, не в залежності - буде нам допомагати НАТО чи не буде, отримаємо ми сьогодні ПДЧ чи через деякий час. Ми здатні захистити себе”, — прокоментувала вона.

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Верещук вважає, що запорука вдалих переговорів з нашими стратегічними партнерами у тому, щоб чітко пояснити свою позицію.

“Ми будемо воювати за свою країну. І це головне, що Президент Зеленський привіз до американців. І тільки так потрібно ставити запитання щодо підтримки. (...) Eсі ми мусимо нести відповідальність, і якщо вже так, що наш Президент і команда Президента приїхали й мають можливість досягти певних результатів в обороні, то нумо об’єднаймось на всіх рівнях і каналах”, — закликала вона.

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Верещук назвала візит Зеленського до США успішним.