Верещук рассказала о главном "месседже" Зеленского в США

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"Что главное привез Президент Украины с его командой в Вашингтон? Это месседж от украинского народа, мы никогда не капитулируем, мы будем сами защищаться, не в зависимости - будет нам помогать НАТО или не будет, получим мы сегодня ПДЧ или через некоторое время. Мы способны защитить себя", - прокомментировала она.

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Верещук считает, что залог удачных переговоров с нашими стратегическими партнерами в том, чтобы четко объяснить свою позицию.

"Мы будем воевать за свою страну. И это главное, что Президент Зеленский привез к американцам. И только так нужно ставить вопрос о поддержке. (...) Eси мы должны нести ответственность, и если уж так, что наш Президент и команда Президента приехали и имеют возможность достичь определенных результатов в обороне, то давайте объединимся на всех уровнях и каналах", - призвала она.

Ранее

Верещук назвала визит Зеленского в США успешным.