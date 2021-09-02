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Верещук рассказала о главном "месседже" Зеленского в США

Киев  •  УНН

 • 20817 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украинский народ никогда не капитулирует и всегда будет защищать свои земли, независимо от того, есть ли внешняя поддержка. Об этом в эфире ток-шоу № 1 Василия Голованова заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

"Что главное привез Президент Украины с его командой в Вашингтон? Это месседж от украинского народа, мы никогда не капитулируем, мы будем сами защищаться, не в зависимости - будет нам помогать НАТО или не будет, получим мы сегодня ПДЧ или через некоторое время. Мы способны защитить себя", - прокомментировала она.

Подробнее

Верещук считает, что залог удачных переговоров с нашими стратегическими партнерами в том, чтобы четко объяснить свою позицию.

"Мы будем воевать за свою страну. И это главное, что Президент Зеленский привез к американцам. И только так нужно ставить вопрос о поддержке. (...) Eси мы должны нести ответственность, и если уж так, что наш Президент и команда Президента приехали и имеют возможность достичь определенных результатов в обороне, то давайте объединимся на всех уровнях и каналах", - призвала она.

Ранее

Верещук назвала визит Зеленского в США успешным.

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