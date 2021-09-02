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Верещук назвала успешным визит Зеленского в США

Верещук назвала успешным визит Зеленского в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Визит президента Владимира Зеленского в США еще продолжается, однако его уже можно назвать успешным. Об этом в эфире ток-шоу № 1 Василия Голованова заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

Она уточнила, что Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

“Для меня такая сделка является маркером успешности визита. Она содержит девять четких направлений, по которым мы работаем и будем работать. Также она содержит дорожную карту — что мы должны сделать касательно безопасности в Черноморском регионе.

Соглашение также содержит положения, по которым мы можем быть полезны США, а они — нам. Это и космическая отрасль, и киберпространство.

Так, визит (Зеленского в США, — ред.) еще продолжается. Но он точно успешен, потому что мы подписали оборонительную соглашение”, — рассказала Верещук.

Добавим

Ранее в Вашингтоне завершилась встреча президентов Зеленского и Байдена.

ОП ранее обнародовал совместное заявление по итогам переговоров. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

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