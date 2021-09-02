Верещук назвала успішним візит Зеленського до США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Візит президента Володимира Зеленського до США ще триває, однак його вже можна назвати успішним. Про це в ефірі ток-шоу № 1 Василя Голованова заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.
Вона уточнила, що Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.
“Для мене така угода є маркером успішності візиту. Вона містить дев’ять чітких напрямків, по яким ми працюємо і будемо працювати. Також вона містить дорожню карту — що ми повинні зробити щодо безпеки у Чорноморському регіоні.
Угода також містить положення, щодо яких ми можемо бути корисні США, а вони — нам. Це і космічна галузь, і кіберпростір.
Так, візит (Зеленського до США, — ред.) ще триває. Але він точно успішний, бо ми підписали оборонну угоду”, — розповіла Верещук.
Додамо
Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена.
ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.