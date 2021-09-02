Верещук назвала успішним візит Зеленського до США

Вона уточнила, що Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.

“Для мене така угода є маркером успішності візиту. Вона містить дев’ять чітких напрямків, по яким ми працюємо і будемо працювати. Також вона містить дорожню карту — що ми повинні зробити щодо безпеки у Чорноморському регіоні.

Угода також містить положення, щодо яких ми можемо бути корисні США, а вони — нам. Це і космічна галузь, і кіберпростір.

Так, візит (Зеленського до США, — ред.) ще триває. Але він точно успішний, бо ми підписали оборонну угоду”, — розповіла Верещук.

Додамо

Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена.



ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.