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Верещук: Росія розуміє тільки силу. Тільки українська армія та єдність наших союзників може стримати агресора

Верещук: Росія розуміє тільки силу. Тільки українська армія та єдність наших союзників може стримати агресора

Київ • УНН

 • 25715 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook розповіла про зустріч з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким, передає УНН.

Цитата

“Взяла участь у зустрічі нашого прем’єра Дениса Шмигаля з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким. Обговорювали стратегічне партнерство, військово-технічне та транспортне співробітництво, економіку й енергетику”, — написала вона.

У ході зустрічі сторони обговорили практичні аспекти формування нового українсько-польсько-британського безпекового альянсу. Україна та Польща сподіваються, що цей формат співпраці стане дієвим інструментом посилення України на тлі підвищення геополітичної напруги навколо України.

Верещук переконана, що Україну і Польщу багато чого об’єднує. Зокрема, і спільна боротьба за краще майбутнє обох націй. І теперішнє випробування, яке, як і колись, інспіроване імперськими амбіціями Росії, зближує українців та поляків у єдину сусідську дружність, заявила Верещук.

“Польща — наш давній політичний і економічний друг та партнер. Британія ж не просто демонструє готовність, а вже фактично бере практичну участь в укріпленні нашої боєздатності. Важливо, що наші союзники розуміють: Україна є східним рубежем оборони всієї Європи. Тому ми не залишимося сам на сам з агресивним сусідом. Дякую нашим польським і британським партнерам за те, що ми завдяки їхній допомозі стаємо сильнішими. Росія розуміє тільки силу. Тільки українська армія та єдність наших союзників може стримувати агресора”, — зазначила вона.

У підсумку Верещук подякувала главі польського уряду та всім полякам за непохитну підтримку України у важкий для неї час. Зокрема, і за ухвалену 27 січня польським Сеймом резолюцію на підтримку України, в якій міститься звернення до урядів країн НАТО та ЄС надати всебічну підтримку Києву.

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