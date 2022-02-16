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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64097 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Верещук привітала українців із Днем єднання: "Наша сила – у згуртованості та в любові"

Верещук привітала українців із Днем єднання: "Наша сила – у згуртованості та в любові"

Київ • УНН

 • 16899 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук привітала українців з Днем єднання, передає УНН. Вона вказала, що Україна сьогодні складає історичний іспит.

Цитата

"Історичний іспит, головним запитанням якого є те, чи зможемо ми переступити через власні амбіції, через емоції. Чи зможемо подолати страх, який хочуть в нас посіяти. Страх зневіри, розчарування, втрат, болю. І я, як і мільйони людей сьогодні, знайшла цю відповідь. Цю відповідь знайшли і Президент, прем'єр, уряд, парламент. І ця відповідь — так! Ми подолали у собі страх, ми знайшли слова і потрібні емоції. Ми сильні, бо ми єдині. Наша сила у нашій єдності", — сказала вона.

Сила українців полягає у згуртованості, любові та єдності, продовжила міністр.

"Ми формуємо наше майбутнє. Ми знаємо, що у нас є держава, Президент, навколо якого потрібно гуртуватися, і це нас врятує. Ми точно знаємо, що коли настане час, а він уже настав сьогодні — ми готові! Готові, бо сильна армія та влада — на місцях, бо є опозиція. У нас демократія і ми маємо право сказати один одному у вічі, що не боїмося, бо ми готові. Час настав і ми маємо довести світові, що наша сила в єдності, в згуртованості, в любові до нашої держави", — підкреслила вона.

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