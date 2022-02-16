Верещук поздравила украинцев с Днем единения: "Наша сила – в сплоченности и в любви"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук поздравила украинцев с Днем единения, передает УНН. Она указала, что Украина сегодня сдает исторический экзамен.
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"Исторический экзамен, главным вопросом которого является то, сможем ли мы переступить через собственные амбиции, через эмоции. Сможем преодолеть страх, который хотят в нас посеять. Страх уныния, разочарования, потерь, боли. И я, как и миллионы людей сегодня, нашла ответ. Этот ответ нашли и Президент, премьер, правительство, парламент. И этот ответ — да! Мы преодолели в себе страх, мы нашли слова и нужные эмоции. Мы сильны, потому что мы едины. Наша сила в нашем единстве", — сказала она.
Сила украинцев заключается в сплоченности, любви и единстве, продолжила министр.
"Мы формируем наше будущее. Мы знаем, что у нас есть государство, Президент, вокруг которого нужно сплотиться, и это нас спасет. Мы точно знаем, что когда наступит время, а оно уже наступило сегодня — мы готовы! Готовы, ибо сильная армия и власть на местах, потому что есть оппозиция. У нас демократия и мы имеем право сказать друг другу в глаза, что не боимся, потому что мы готовы. Время пришло и мы должны доказать миру, что наша сила в единстве, в сплоченности, в любви к нашему государству", — подчеркнула она.