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15 марта, 19:03 • 101861 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132319 просмотра

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15 марта, 12:52 • 101590 просмотра

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Верещук поздравила украинцев с Днем единения: "Наша сила – в сплоченности и в любви"

Киев • УНН

 • 16897 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук поздравила украинцев с Днем единения, передает УНН. Она указала, что Украина сегодня сдает исторический экзамен.

Цитата

"Исторический экзамен, главным вопросом которого является то, сможем ли мы переступить через собственные амбиции, через эмоции. Сможем преодолеть страх, который хотят в нас посеять. Страх уныния, разочарования, потерь, боли. И я, как и миллионы людей сегодня, нашла ответ. Этот ответ нашли и Президент, премьер, правительство, парламент. И этот ответ — да! Мы преодолели в себе страх, мы нашли слова и нужные эмоции. Мы сильны, потому что мы едины. Наша сила в нашем единстве", — сказала она.

Сила украинцев заключается в сплоченности, любви и единстве, продолжила министр.

"Мы формируем наше будущее. Мы знаем, что у нас есть государство, Президент, вокруг которого нужно сплотиться, и это нас спасет. Мы точно знаем, что когда наступит время, а оно уже наступило сегодня — мы готовы! Готовы, ибо сильная армия и власть на местах, потому что есть оппозиция. У нас демократия и мы имеем право сказать друг другу в глаза, что не боимся, потому что мы готовы. Время пришло и мы должны доказать миру, что наша сила в единстве, в сплоченности, в любви к нашему государству", — подчеркнула она.

Украинские Национальные Новости

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