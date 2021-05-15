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Верещук: настав час припинити корупцію в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга Народу” Ірина Верещук дала схвальну оцінку роботі правоохоронних органів в частині боротьби з корупцією в КМДА, передає УНН.

Верещук: настав час припинити корупцію в Києві

Цитата:

“Правоохоронні органи відреагували (провели обшуки на комунальних підприємствах Києва — ред.), і все зробили правильно. А як інакше? А коли, як не сьогодні, мав настати той високий час, аби ми сказали: ми рухаємося вперед і очищаємося”, — сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Також Верещук розкритикувала позицію мера Києва Віталія Кличка щодо обшуків на комунальних підприємствах Києва.

“Думаю, що він добре знав, що відбувається в КМДА. Він добре знав, що відбувається з бюджетом.

Як він міг не знати, зважаючи на численні журналістські розслідування і купу документів, які свідчать і говорять про те, що корупція є і вона величезна”, — додала нардеп.

Раніше Верещук заявила, що Кличко захищає київських корупціонерів.

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