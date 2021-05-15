Верещук: пришло время прекратить коррупцию в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук дала положительную оценку работе правоохранительных органов в части борьбы с коррупцией в КГГА, передает УНН.
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"Правоохранительные органы отреагировали (провели обыски на коммунальных предприятиях Киева - ред.), и все сделали правильно. А как иначе? А когда, если не сегодня, должно было наступить то высокое время, чтобы мы сказали: мы движемся вперед и очищаемся", - сказала она в эфире одного из телеканалов.
Также Верещук раскритиковала позицию мэра Киева Виталия Кличко относительно обысков на коммунальных предприятиях Киева.
"Думаю, что он хорошо знал, что происходит в КГГА. Он хорошо знал, что происходит с бюджетом.
Как он мог не знать, учитывая многочисленные журналистские расследования и кучу документов, которые свидетельствуют и говорят о том, что коррупция есть и она огромна", - добавила нардеп.
Ранее Верещук заявила, что Кличко защищает киевских коррупционеров.