Верещук прокоментувала обшуки на комунальних підприємствах Києва

Нардеп нагадала, що за останніх два дні обшуки відбулися в "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Київавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі". А також – у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

Цитата

"І в цій частині мене дивує позиція пана Кличка (мер Києва Віталій Кличко - ред.). Замість того, щоб сказати: я, як міський голова, зроблю усе від мене залежне, щоб корупції у місті не було, я готовий співпрацювати із правоохоронними органами, нехай доводять факт корупції, якщо вона там є, він назвав обшуки тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування.

Особисто я так не вважаю, оскільки обшуки – це нормальна робота правоохоронних органів. Нехай розбираються і доводять або спростовують факт корупції", - сказала Верещук.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування. А також особистим тиском на нього.

Контекст

У вівторок, 11 травня, обшуки пройшли в КО "Київзеленбуд" - в рамках провадження в ухиленні від сплати податків при реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень.

У середу, 12 травня, в офісі КП "Спецжитлофонд" і в приміщеннях підрядних організацій пройшли обшуки в рамках кримінального провадження за фактом заволодіння коштами на суму понад 10,5 млн гривень.

У цей же день відбулася ще низка слідчо-оперативних дій. Столична прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки в корпорації "Київавтодор".



А у Департаменті соцполітики КМДА пройшли обшуки у справі про розкрадання 13,5 млн бюджетних коштів на закупівлі медичних виробів в 2017-2019 роках.

Також правоохоронці прийшли і на фірму-підрядника будівництва Подільсько-Воскресенського моста, "Спецпроект-Інвест", яка на замовлення компанії "Еко Буд Трейд" здійснювала роботи на об'єкті і при цьому ухилилася від сплати 9 млн грн податків.