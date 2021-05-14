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Верещук прокомментировала обыски на коммунальных предприятиях Киева

Киев • УНН

 • 16494 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Обыски на коммунальных предприятиях Киева не являются давлением на столичную власть. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Верещук прокомментировала обыски на коммунальных предприятиях Киева

Нардеп напомнила, что за последние два дня обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжитлофонд", в "Киевавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений", "Киевгорсвете". А также - в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.

Цитата

"И в этой части меня удивляет позиция господина Кличко (мэр Киева Виталий Кличко - ред.). Вместо того, чтобы сказать: я, как городской голова, сделаю все от меня зависящее, чтобы коррупции в городе не было, я готов сотрудничать с правоохранительными органами, пусть доказывают факт коррупции, если она там есть, он назвал обыски давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления.

Лично я так не считаю, поскольку обыски - это нормальная работа правоохранительных органов. Пусть разбираются и доводят или опровергают факт коррупции", - сказала Верещук.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления. А также личным давлением на него.

Контекст

Во вторник, 11 мая, обыски прошли в КО "Киевзеленстрой" - в рамках производства в уклонении от уплаты налогов при реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.

В среду, 12 мая, в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций прошли обыски в рамках уголовного производства по факту завладения средствами на сумму свыше 10,5 млн гривен.

В этот же день состоялся еще ряд следственно-оперативных действий. Столичная прокуратура совместно с Государственной фискальной службой провела обыски в корпорации "Киевавтодор".

А в Департаменте соцполитики КГГА прошли обыски по делу о хищении 13,5 млн бюджетных средств на закупку медицинских изделий в 2017-2019 годах.

Также правоохранители пришли и на фирму-подрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста, "Спецпроект-Инвест", которая по заказу компании "Эко Строй Трейд" осуществляла работы на объекте и при этом уклонилась от уплаты 9 млн грн налогов.

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