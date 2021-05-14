Верещук прокомментировала обыски на коммунальных предприятиях Киева

Нардеп напомнила, что за последние два дня обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжитлофонд", в "Киевавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений", "Киевгорсвете". А также - в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.

Цитата

"И в этой части меня удивляет позиция господина Кличко (мэр Киева Виталий Кличко - ред.). Вместо того, чтобы сказать: я, как городской голова, сделаю все от меня зависящее, чтобы коррупции в городе не было, я готов сотрудничать с правоохранительными органами, пусть доказывают факт коррупции, если она там есть, он назвал обыски давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления.

Лично я так не считаю, поскольку обыски - это нормальная работа правоохранительных органов. Пусть разбираются и доводят или опровергают факт коррупции", - сказала Верещук.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления. А также личным давлением на него.

Контекст

Во вторник, 11 мая, обыски прошли в КО "Киевзеленстрой" - в рамках производства в уклонении от уплаты налогов при реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.

В среду, 12 мая, в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций прошли обыски в рамках уголовного производства по факту завладения средствами на сумму свыше 10,5 млн гривен.

В этот же день состоялся еще ряд следственно-оперативных действий. Столичная прокуратура совместно с Государственной фискальной службой провела обыски в корпорации "Киевавтодор".



А в Департаменте соцполитики КГГА прошли обыски по делу о хищении 13,5 млн бюджетных средств на закупку медицинских изделий в 2017-2019 годах.

Также правоохранители пришли и на фирму-подрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста, "Спецпроект-Инвест", которая по заказу компании "Эко Строй Трейд" осуществляла работы на объекте и при этом уклонилась от уплаты 9 млн грн налогов.