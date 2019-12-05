Венеційська комісія завтра ухвалить рішення щодо двох законів України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У п'ятницю, 6 грудня, Венеціанська комісія, конституційно-правової експертний орган Ради Європи, ухвалить два рішення по Україні - про Закон України "Про підтримку функціонування української мови як державної" і про внесення змін до нормативно-правової бази, яка регулює діяльність Верховного суду і органів судової влади. Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання Венеціанської комісії, передає УНН.
Так, згідно з порядком, обговорення буде проходити з 12:00 до 14:00 за київським часом. Профільні підкомісії попередньо розглянули зазначені проекти рішень на засіданні у четвер, 5 грудня.
Нагадаємо, 23 травня Венеціанська комісія отримала запит на аналіз закону про функціонування української мови як державної.
Крім того, 7 жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію дати оцінку проекту закону України про діяльність органів судової влади.
Раніше в Раді Європи УНН повідомили, що Венеціанська комісія має намір дати оцінку підтриманому українським парламентом законопроекту, ініційованому Президентом Володимиром Зеленським, про діяльність органів судової влади 6 грудня після візиту в Україну.