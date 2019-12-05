Венеційська комісія завтра ухвалить рішення щодо двох законів України

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У п'ятницю, 6 грудня, Венеціанська комісія, конституційно-правової експертний орган Ради Європи, ухвалить два рішення по Україні - про Закон України "Про підтримку функціонування української мови як державної" і про внесення змін до нормативно-правової бази, яка регулює діяльність Верховного суду і органів судової влади. Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання Венеціанської комісії, передає УНН.