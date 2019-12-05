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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 4074 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103373 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74989 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103423 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116134 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146477 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147340 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Венецианская комиссия завтра вынесет заключения о двух законах Украины

Венецианская комиссия завтра вынесет заключения о двух законах Украины

Киев  •  УНН

 • 13498 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В пятницу, 6 декабря, Венецианская комиссия, конституционно-правовой экспертный орган Совета Европы, примет два заключения по Украине - о Законе Украины "О поддержке функционирования украинского языка как государственного" и о внесении изменений в нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность Верховного суда и органов судебной власти. Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания Венецианской комиссии, передаёт УНН.

Так, согласно повестке, обсуждение будет проходить с 12:00 по 14:00 по киевскому времени. Профильные подкомиссии предварительно рассмотрели указане проекты заключения на заседании в четверг, 5 декабря.

Напомним, 23 мая Венецианская комиссия получила запрос на анализ закона о функционировании украинского языка как государственного. 

Кроме того, 7 октября Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию дать оценку проекту закона Украины о деятельности органов судебной власти. 

Ранее в Совете Европы УНН сообщили, что Венецианская комиссия намерена дать оценку поддержанному украинским парламентом законопроекту, инициированному Президентом Владимиром Зеленским, о деятельности органов судебной власти 6 декабря, после визита в Украину. 

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