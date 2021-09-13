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Венеційська комісія не зможе заблокувати прийняття закону про олігархів - Веніславський

Венеційська комісія не зможе заблокувати прийняття закону про олігархів - Веніславський

Київ • УНН

 • 30596 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Експертні висновки Венеційської комісії носять рекомендаційний характер, а отже не стануть на заваді прийняттю законопроекту про “олігархів”. Про це у коментарі УНН заявив народний депутат від фракції “Слуга народу” Федір Веніславський.

Він нагадав, що днями спікер Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроект No5599 (так званий “проект ЗУ про олігархів”, — ред.) до Венеційської комісії. Передчасно, вважає Веніславський, додаючи, що профільний комітет поки що не узгодив текст законопроекту до другого читання.

“Так чи інакше, рішення Венеційської комісії не буде підставою для відстрочки прийняття законопроекту. Оскільки рішення Венеційської комісії носять рекомендаційний характер. Ми розглянемо законопроект у другому читанні як тільки профільний комітет узгодить документ і рекомендує ВР включити його у порядок денний”, — каже нардеп.

До законопроекту “про олігархів” нардепи подали чималу кількість правок, продовжив Веніславський. Більша частина правок носить технічний характер, або ж має на меті заблокувати прийняття документу, додав він.

“Є багато правок, які мають технічний характер — нардепи пропонують переставити місцями слова у законопроекті, або ж просять уточнити окремі положення. Також, є багато правок якими, наприклад, пропонується вилучити із закону поняття „кінцевий бенефіціарний власник“. Але яким чином ми будемо встановлювати, як та чи інша людина контролює діяльність того чи іншого суб’єкта господарювання? Такі правки, на мій погляд, мають на меті поламати сам закон. Ми їх будемо відхиляти. Натомість, правки, які стосуються покращення тексту законопроекту, ми будемо рекомендувати комітету до врахування”, — пояснив нардеп. Окремі правки до законопроекту мають характер законодавчого спаму, каже Веніславський. “Як правило, ці правки поступають від депутатів, яких неофіційно пов’язують із певними олігархами. Але попри це я думаю, що ми знайдемо голоси для ухвалення цього закону у другому читанні”, — резюмував він.

В контексті

У партії “Слуга народу” повідомили, що президентський закон про оліграхів буде прийнято у вересні.

До слова

Пікантності ситуації додає той факт, що серед потенційних олігархів є такі, які мають значний вплив на цілі депутатські групи. Наприклад, Андрій Веревський, якого пов’язують з депгрупою “Довіра” і який володіє агрокомпанією “Кернел”, що за даними АМКУ займає монопольне положення на ринку соняшникової олії.

Раніше УНН повідомляв, що Веревський продає українцям соняшникову олію, яка в рази дорожче, ніж олія в Польщі. Це при тому, що Україна — світовий лідер по виробництву олії, а компанія Веревського щомісяця отримує мільярдні відшкодування ПДВ з бюджету України і при цьому сплачує мізерні, у порівнянні з доходами, податки.

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