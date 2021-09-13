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Венецианская комиссия не сможет заблокировать принятие закона об олигархах - Вениславский

Венецианская комиссия не сможет заблокировать принятие закона об олигархах - Вениславский

Киев  •  УНН

 • 30575 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Экспертные заключения Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, а значит, не станут помехой принятию законопроекта об “олигархах”. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат от фракции “Слуга народа” Федор Вениславский.

Он напомнил, что на днях спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект No5599 (так называемый “проект Закона об олигархах” — ред.) в Венецианскую комиссию. Преждевременно, считает Вениславский, добавляя, что профильный комитет пока не согласовал текст законопроекта ко второму чтению.

“Так или иначе, решение Венецианской комиссии не будет основанием для отсрочки принятия законопроекта. Поскольку решение Венецианской комиссии носят рекомендательный характер. Мы рассмотрим законопроект во втором чтении как только профильный комитет согласует документ и рекомендует ВР включить его в повестку дня”, — говорит нардеп.

В законопроект “об олигархах” нардепы подали большое количество поправок, продолжил Вениславский. Большая часть поправок носит технический характер, или же имеет целью заблокировать принятие документа, добавил он.

“Есть много правок, которые носят технический характер — нардепы предлагают переставить местами слова в законопроекте, или же просят уточнить отдельные положения. Также, есть много правок которым, например, предлагается изъять из закона понятие „конечный бенефициарный собственник“. Но каким образом мы будем устанавливать, как тот или иной человек контролирует деятельность того или иного предприятия? Такие поправки, на мой взгляд, имеют цель поломать сам закон. Мы их будем отклонять. Зато, правки, касающиеся улучшения текста законопроекта, мы будем рекомендовать комитету к учету”, — пояснил нардеп. Отдельные поправки к законопроекту имеют характер законодательного спама, говорит Вениславский. “Как правило, эти правки поступают от депутатов, которых неофициально связывают с определенными олигархами. Но несмотря на это я думаю, что мы найдем голоса для принятия этого закона во втором чтении”, — резюмировал он.

В контексте

В партии “Слуга народа” сообщили, что президентский закон о олигархах будет принят в сентябре.

К слову

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что среди потенциальных олигархов есть такие, которые оказывают значительное влияние на целые депутатские группы. Например, Андрей Веревский, которого связывают с депгруппой “Доверие” и обладающий агрокомпанией “Кернел”, которая по данным АМКУ занимает монопольное положение на рынке подсолнечного масла.

Ранее УНН сообщал, что Веревский продает украинское подсолнечное масло, которое в разы дороже, чем масло в Польше. Это при том, что Украина — мировой лидер по производству масла, а компания Веревского ежемесячно получает миллиардные возмещения НДС из бюджета Украины и при этом платит мизерные, в сравнении с доходами, налоги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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