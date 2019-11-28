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Венесуела намагається розплачуватися з постачальниками китайською валютою

Венесуела намагається розплачуватися з постачальниками китайською валютою

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Влада Венесуели і нафтова держкомпанія PDVSA запропонували декільком постачальникам і підрядникам платити їм в юанях, повідомляє Reuters. Про це агентству розповіли декілька людей з уряду і приватних компаній. Так режим президента Ніколаса Мадуро намагається обійти санкції США, пише УНН.

Представники влади Венесуели зробили усну пропозицію щонайменше чотирьом компаніям, що надають послуги державному сектору. Однак джерела Reuters відмовилися їх називати. За їх словами, компанії зараз розглядають пропозицію. Reuters не вдалося з’ясувати, чи були вже здійснені подібні платежі в юанях.

Народний банк Китаю (НБК), центробанк і уряд Венесуели, а також PDVSA не відповіли на запити про коментарі.

На початку року Вашингтон підтримав голову Національної Асамблеї Хуана Гуайдо, що оголосив себе президентом Венесуели, і ввів санкції проти нафтового сектора країни в спробі допомогти Гуайдо повалити Мадуро. В результаті Каракас позбувся доступу до фінансової системи США.

Після цього Венесуела і PDVSA розплачувалися з деякими партнерами в євро, отриманими від продажу нафти і золота за кордон. Тепер Каракас хоче скористатися своїми китайськими рахунками в юанях. Як стверджують двоє з джерел Reuters, на рахунку центробанку Венесуели в НБК зберігається сума, еквівалентна як мінімум 700 млн доларів в китайській валюті. Ці гроші він отримав в цьому році за поставки нафти.

Як писав УНН, Гуайдо закликав до відновлення протестів у Венесуелі.

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