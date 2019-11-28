Венесуэла пытается расплачиваться с поставщиками китайской валютой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Власти Венесуэлы и нефтяная госкомпания PDVSA предложили нескольким поставщикам и подрядчикам платить им в юанях, сообщает Reuters. Об этом агентству рассказали несколько человек из правительства и частных компаний. Так режим президента Николаса Мадуро пытается обойти санкции США, пишет УНН.
Представители властей Венесуэлы сделали устное предложение по меньшей мере четырем компаниям, оказывающим услуги государственному сектору. Однако источники Reuters отказались их называть. По их словам, компании сейчас рассматривают предложение. Reuters не удалось выяснить, были ли уже совершены подобные платежи в юанях.
Народный банк Китая (НБК), центробанк и правительство Венесуэлы, а также PDVSA не ответили на запросы о комментариях.
В начале года Вашингтон поддержал председателя национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом Венесуэлы, и ввел санкции против нефтяного сектора страны в попытке помочь Гуайдо свергнуть Мадуро. В результате Каракас лишился доступа к финансовой системе США.
После этого Венесуэла и PDVSA расплачивались с некоторыми партнерами в евро, вырученными от продажи нефти и золота за границу. Теперь Каракас хочет воспользоваться своими китайскими счетами в юанях. Как утверждают двое из источников Reuters, на счету центробанка Венесуэлы в НБК хранится сумма, эквивалентная как минимум 700 млн долларов в китайской валюте. Эти деньги он получил в этом году за поставки нефти.
Как писал УНН, Гуайдо призвал к восстановлению протестов в Венесуэле.