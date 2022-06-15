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Венедіктова та прокурор МКС оглянули місця воєнних злочинів рф у Харкові

Венедіктова та прокурор МКС оглянули місця воєнних злочинів рф у Харкові

Київ • УНН

 • 88607 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан оглянули місця воєнних злочинів рф у Харкові. Вони обговорили спільні кроки стратегії притягнення росії до відповідальності та правосуддя. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

"Прокурор Хан уважно обстежує всі місця злочинів, ставить важливі професійні питання нашим прокурорам. На фронті справедливості ми з ним пліч-о-пліч: в незалежному розслідуванні Офісу прокурора МКС українська прокуратура надає активне сприяння Гаазі. Водночас ми разом працюємо в рамках Спільної слідчої групи на платформі Євроюсту, до якої Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду долучився вперше в своїй історії", – зазначила Ірина Венедіктова.

Деталі

Під час третього візиту прокурора МКС в Україну, він відвідав найбільш постраждалий район Харкова – Північну Салтівку, а також Шевченківський район, де 26 травня загинули 9 осіб та 17 були поранені. Територію району майже дві години безперервно обстрілювали ймовірно із самохідних гармат "Піон". Серед вбитих – 5-місячний хлопчик, якого відкинуло на дашок під’їзду з батькових рук.

"Місця, де лежали потерпілі, й досі марковані жовтими прапорцями, а тротуарна плитка збита осколками. На “спальній” Північній Салтівці немає жодних військових об’єктів і при цьому майже кожен другий будинок - свідчення воєнного злочину. Історичні будівлі в центрі тепер – пам‘ятки доби російського варварства в 21 столітті", – повідомила Генпрокурор.

В повідомленні також йдеться, що прокурори в області під обстрілами збирають надважливі докази та свідчення для активізації розслідування воєнних злочинів. Вже є перші вироки російським військовим, які обстрілювали цивільні об‘єкти області з артилерії.

"Завдяки змінам до законодавства у МКС є необхідні процесуальні інструменти для роботи "на землі". На черзі – відкриття їх представництва в Україні. Завдання нашої правоохоронної системи нині надати всі можливості нашим колегам працювати об‘єктивно, незалежно і швидко. Синергія національного і міжнародного правосуддя – наш ключ до справедливості", – резюмувала Венедіктова.

Нагадаємо

За фактом обстрілу окупантами Харківщини снарядами на парашутах розпочато кримінальне провадження.

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