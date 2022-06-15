Венедіктова та прокурор МКС оглянули місця воєнних злочинів рф у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан оглянули місця воєнних злочинів рф у Харкові. Вони обговорили спільні кроки стратегії притягнення росії до відповідальності та правосуддя. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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"Прокурор Хан уважно обстежує всі місця злочинів, ставить важливі професійні питання нашим прокурорам. На фронті справедливості ми з ним пліч-о-пліч: в незалежному розслідуванні Офісу прокурора МКС українська прокуратура надає активне сприяння Гаазі. Водночас ми разом працюємо в рамках Спільної слідчої групи на платформі Євроюсту, до якої Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду долучився вперше в своїй історії", – зазначила Ірина Венедіктова.
Деталі
Під час третього візиту прокурора МКС в Україну, він відвідав найбільш постраждалий район Харкова – Північну Салтівку, а також Шевченківський район, де 26 травня загинули 9 осіб та 17 були поранені. Територію району майже дві години безперервно обстрілювали ймовірно із самохідних гармат "Піон". Серед вбитих – 5-місячний хлопчик, якого відкинуло на дашок під’їзду з батькових рук.
"Місця, де лежали потерпілі, й досі марковані жовтими прапорцями, а тротуарна плитка збита осколками. На “спальній” Північній Салтівці немає жодних військових об’єктів і при цьому майже кожен другий будинок - свідчення воєнного злочину. Історичні будівлі в центрі тепер – пам‘ятки доби російського варварства в 21 столітті", – повідомила Генпрокурор.
В повідомленні також йдеться, що прокурори в області під обстрілами збирають надважливі докази та свідчення для активізації розслідування воєнних злочинів. Вже є перші вироки російським військовим, які обстрілювали цивільні об‘єкти області з артилерії.
"Завдяки змінам до законодавства у МКС є необхідні процесуальні інструменти для роботи "на землі". На черзі – відкриття їх представництва в Україні. Завдання нашої правоохоронної системи нині надати всі можливості нашим колегам працювати об‘єктивно, незалежно і швидко. Синергія національного і міжнародного правосуддя – наш ключ до справедливості", – резюмувала Венедіктова.
Нагадаємо
За фактом обстрілу окупантами Харківщини снарядами на парашутах розпочато кримінальне провадження.