Венедиктова и прокурор МКС осмотрели места военных преступлений рф в Харькове

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"Прокурор Хан внимательно обследует все места преступлений, задает важные профессиональные вопросы нашим прокурорам. На фронте справедливости мы с ним бок о бок: в независимом расследовании Офиса прокурора МКС украинская прокуратура оказывает активное содействие Гааге. В то же время мы вместе работаем в рамках Совместной следственной группы на платформе Евроюста, к которой Офис прокурора Международного уголовного суда присоединился впервые в своей истории", – отметила Ирина Венедиктова.

Детали

Во время третьего визита прокурора МКС в Украину он посетил наиболее пострадавший район Харькова – Северную Салтовку, а также Шевченковский район, где 26 мая погибли 9 человек и 17 были ранены. Территорию района почти два часа непрерывно обстреливали вероятно из самоходных пушек "Пион". Среди убитых – 5-месячный мальчик, которого отбросило на козырек подъезда из рук отца.

"Места, где лежали потерпевшие, до сих пор маркированы желтыми флажками, а тротуарная плитка сбита осколками. На “спальной” Северной Салтовке нет никаких военных объектов и при этом почти каждый второй дом – свидетельство военного преступления. Исторические здания в центре теперь – памятники времен русского варварства в 21 веке", – сообщила Генпрокурор.

В сообщении также говорится, что прокуроры в области под обстрелами собирают важнейшие доказательства и показания для активизации расследования военных преступлений. Уже есть первые приговоры русским военным, которые обстреливали гражданские объекты области из артиллерии.

"Благодаря изменениям в законодательстве в МКС есть необходимые процессуальные инструменты для работы "на земле". На очереди – открытие их представительства в Украине. Задача нашей правоохранительной системы сейчас предоставить все возможности нашим коллегам работать объективно, независимо и быстро. Синергия национального и международного правосудия – наш ключ к справедливости", – резюмировала Венедиктова.

Напомним

По факту обстрела оккупантами Харьковщины снарядами на парашютах начато уголовное производство.