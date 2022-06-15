Венедиктова и прокурор МКС осмотрели места военных преступлений рф в Харькове

ukru
19:03 • 26769 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 85104 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 102083 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 87063 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 61853 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 77372 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 69584 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 107735 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 120359 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126354 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 86971 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 64431 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 37708 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 43030 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 55422 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 107737 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 108775 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 248511 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 278131 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 214787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 86842 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 120352 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106663 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 124232 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 126507 просмотра
Актуальное
Венедиктова и прокурор МКС осмотрели места военных преступлений рф в Харькове

Венедиктова и прокурор МКС осмотрели места военных преступлений рф в Харькове

Киев • УНН

 • 88606 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан осмотрели места военных преступлений рф в Харькове. Они обсудили общие шаги стратегии привлечения россии к ответственности и правосудию. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

"Прокурор Хан внимательно обследует все места преступлений, задает важные профессиональные вопросы нашим прокурорам. На фронте справедливости мы с ним бок о бок: в независимом расследовании Офиса прокурора МКС украинская прокуратура оказывает активное содействие Гааге. В то же время мы вместе работаем в рамках Совместной следственной группы на платформе Евроюста, к которой Офис прокурора Международного уголовного суда присоединился впервые в своей истории", – отметила Ирина Венедиктова.

Детали

Во время третьего визита прокурора МКС в Украину он посетил наиболее пострадавший район Харькова – Северную Салтовку, а также Шевченковский район, где 26 мая погибли 9 человек и 17 были ранены. Территорию района почти два часа непрерывно обстреливали вероятно из самоходных пушек "Пион". Среди убитых – 5-месячный мальчик, которого отбросило на козырек подъезда из рук отца.

"Места, где лежали потерпевшие, до сих пор маркированы желтыми флажками, а тротуарная плитка сбита осколками. На “спальной” Северной Салтовке нет никаких военных объектов и при этом почти каждый второй дом – свидетельство военного преступления. Исторические здания в центре теперь – памятники времен русского варварства в 21 веке", – сообщила Генпрокурор.

В сообщении также говорится, что прокуроры в области под обстрелами собирают важнейшие доказательства и показания для активизации расследования военных преступлений. Уже есть первые приговоры русским военным, которые обстреливали гражданские объекты области из артиллерии.

"Благодаря изменениям в законодательстве в МКС есть необходимые процессуальные инструменты для работы "на земле". На очереди – открытие их представительства в Украине. Задача нашей правоохранительной системы сейчас предоставить все возможности нашим коллегам работать объективно, независимо и быстро. Синергия национального и международного правосудия – наш ключ к справедливости", – резюмировала Венедиктова.

Напомним

По факту обстрела оккупантами Харьковщины снарядами на парашютах начато уголовное производство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы