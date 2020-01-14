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Венедіктова склала повноваження народного депутата України

Венедіктова склала повноваження народного депутата України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада Україна проголосувала в цілому проект постанови № 2731 про дострокове припинення повноважень народного депутата України від фракції “Слуга народу” Ірини Венедіктової. Відповідне рішення підтримали 340 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, народний депутат України від фракції “Слуга народу” Ірина Венедіктова склала повноваження нардепа у зв’язку із призначенням її на посаду тимчасово виконуючої обов’язки директора Державного бюро розслідувань.

Додамо, Венедіктова займала посаду голови комітету з питань правової політики.

Нагадаємо, колективу Державного бюро розслідувань представили нову тимчасово виконуючу обов’язки директора ДБР Ірину Венедіктову.

За даними Центральної виборчої комісії, нардепа від “Слуги народу” Ірину Венедіктову, яка стала т.в.о. директора Державного бюро розслідувань, у парламенті має замінити Олександр Санченко, який є одним з організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend.

Українські Національні Новини

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