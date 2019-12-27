Колективу ДБР представили нового керівника
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Колективу Державного бюро розслідувань представили нову тимчасово виконуючу обов’язки директора ДБР Ірину Венедіктову. Про це у своєму Telegram-каналі написав звільнений з посади директора ДБР Роман Труба, передає УНН.
"Щойно відбулося представлення колективу Державного бюро розслідувань в.о. директора Ірини Венедіктової", - написав Роман Труба.
Він додав, що завдяки вірі в те, що робить ДБР, в Україні запрацював новий правоохоронний орган, яким можна пишатися.
"Переконаний, що цінності нашої команди, головна з яких - незалежність, будуть збережені, а слідчі професійно розкриватимуть злочини. Дякую всім за професійну роботу. Попереду буде чимало викликів, але ДБР з ними впорається", - додав Труба.
Він також зазначив, що притягнення винних до відповідальності, незважаючи на посади, зв'язки та ресурси - те, заради чого ДБР працює.
Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, Президент України Володимир Зеленський указом звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР.