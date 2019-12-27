Зеленський звільнив директора ДБР Трубу і призначив йому заміну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський указом звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР. Про це йдеться у президентських указах №№960-961 від 27 грудня, передає УНН.
"Звільнити Трубу Романа Михайловича з посади Директора Державного бюро розслідувань", - йдеться в тексті указу.
У другому сказано: "Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну тимчасово виконуючою обов’язки Директора Державного бюро розслідувань".
Нагадаємо, 24 грудня Зеленський підписав закон про ДБР, за якими автоматично звільняється Труба. Закон офіційно опублікований у газеті "Голос України" від 26 грудня і набув чинності 27 грудня.