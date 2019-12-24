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Зеленський підписав закон про ДБР, за якими автоматично звільняється Труба

Зеленський підписав закон про ДБР, за якими автоматично звільняється Труба

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо удосконалення діяльності бюро, який передбачає автоматичне звільнення нинішнього директора ДБР Романа Труби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту.

"24 грудня 2019 року повернуто з підписом від Президента", - вказано у повідомленні про стан проходження документа.

Нагадаємо, 3 грудня 250 народних депутатів ухвалили в цілому законопроект щодо ДБР, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

Ним передбачається зміна правового статусу ДБР зокрема. Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування, відтоді достроково припиняються повноваження директора, першого заступника і заступника ДБР. Також протягом 5 днів після набуття чинності Президент України Володимир Зеленський має призначити на відповідні посади виконувачів обов’язків.

Раніше УНН повідомляв, що під час розгляду законопроекту парламентарі ухвалили поправку щодо "справ Майдану".

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