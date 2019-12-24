Зеленський підписав закон про ДБР, за якими автоматично звільняється Труба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо удосконалення діяльності бюро, який передбачає автоматичне звільнення нинішнього директора ДБР Романа Труби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту.
"24 грудня 2019 року повернуто з підписом від Президента", - вказано у повідомленні про стан проходження документа.
Нагадаємо, 3 грудня 250 народних депутатів ухвалили в цілому законопроект щодо ДБР, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.
Ним передбачається зміна правового статусу ДБР зокрема. Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування, відтоді достроково припиняються повноваження директора, першого заступника і заступника ДБР. Також протягом 5 днів після набуття чинності Президент України Володимир Зеленський має призначити на відповідні посади виконувачів обов’язків.
Раніше УНН повідомляв, що під час розгляду законопроекту парламентарі ухвалили поправку щодо "справ Майдану".