Зеленский уволил директора ГБР Трубу и назначил ему замену

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР. Об этом говорится в президентских указах №№960-961 от 27 декабря, передает УНН.