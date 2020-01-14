Венедиктова сложила полномочия народного депутата Украины

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 16075 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116269 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122027 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120396 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 140584 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109543 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110395 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109647 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132097 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130808 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Венедиктова сложила полномочия народного депутата Украины

Венедиктова сложила полномочия народного депутата Украины

Киев  •  УНН

 • 18681 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины проголосовала в целом проект постановления № 2731 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой. Соответствующее решение поддержали 340 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова сложила полномочия нардепа в связи с назначением ее на должность временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Добавим, Венедиктова занимала должность председателя комитета по вопросам правовой политики.

Напомним, коллективу Государственного бюро расследований представили новую временно исполняющего обязанности директора ГБР Ирину Венедиктову.

По данным Центральной избирательной комиссии, нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований, в парламенте должен заменить Александр Санченко, который является одним из организаторов музыкального фестиваля Atlas Weekend.

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