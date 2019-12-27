Названо ім'я "слуги народу", який змінить Венедіктову в Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Народного депутата від "Слуги народу" Ірину Венедіктову, яка стала т.в.о. директора Державного бюро розслідувань, у парламенті має замінити Олександр Санченко, який є одним з організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.
Олександр Володимирович Санченко - під №137 у виборчому списку партії "Слуга народу". Він директор з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності, фестиваль "Атлас Вікенд" (Atlas Weekend). Народився 11 вересня 1988 року, громадянин України, освіта вища.
Про те, що Олександра Санченка "робота в Раді вже чекає", написала у Facebook і його колега з парламенту Євгенія Кравчук.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський указом звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР.