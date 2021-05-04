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Велоперегони: українець стане наймолодшим гонщиком "Джиро д'Італія"

Велоперегони: українець стане наймолодшим гонщиком "Джиро д'Італія"

Київ • УНН

 • 14296 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Український велогонщик Андрій Паламар, який представляє команду "Androni Giocattoli-Sidermec" проведе дебютну гонку на рівні Гранд-туру, повідомляє УНН з посиланням на ресурс "Tribuna".

Деталі

Паламар стане наймолодшим велогонщиком за останній 91 рік. Рекорд належить італійцеві Фабіо Баттезіні - в 1930 році він виступив на багатоденці у віці 18 років і 88 днів. Українцю на момент дебюту буде 18 років і 246 днів.

Паламар стане лише третім велогонщиком за останні 30 років, які змагатимуться на "Джиро д'Італія" у віці до 20 років.

Зауважимо, що раніше Паламар брав участь в "Монументі". Італійська багатоденка стане найдовшою в кар'єрі українця. За 22 дня (з 8 по 30 травня) гонщики проїдуть 21 етап, загальною довжиною 3480 кілометрів.

Нагадаємо

Український велогонщик став призером етапу “Джиро д’Італія”.

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