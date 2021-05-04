Велогонки: украинец станет самым молодым гонщиком "Джиро д'Италия"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинский велогонщик Андрей Пономарь, представляющий команду “Androni Giocattoli-Sidermec” проведет дебютную гонку на уровне Гранд-тура, сообщает УНН со ссылкой на ресурс “Tribuna”.
Детали
Пономарь станет самым молодым велогонщиком за последний 91 год. Рекорд принадлежит итальянцу Фабио Баттезини — в 1930 году он выступил на многодневке в возрасте 18 лет и 88 дней. Украинцу на момент дебюта будет 18 лет и 246 дней.
Пономарь станет лишь третьим велогонщиком за последние 30 лет, которые будут соревноваться на “Джиро д’Италия” в возрасте до 20 лет.
Заметим, что ранее Пономарь участвовал в “Монументе”. Итальянская многодневка станет самой длинной в карьере украинского. За 22 дня (с 8 по 30 мая) гонщики проедут 21 этап, общей протяженностью 3480 километров.
Напомним
Украинский велогонщик стал призером этапа “Джиро д’Италия”.