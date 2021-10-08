Великий скандал у Раді: "на одного ворога менше". Наслідки для Третьякової після слів про смерть нардепа Полякова

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Нардеп фракції "Слуга народу", керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, коментуючи смерть депутата групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова, написала в партійному чаті "одним ворогом менше". Критика колег її не зупинила, і в партійному чаті Третьякова попросила, щоб ніхто не апелював до її гуманітарної сутності: "І не апелюйте до моєї гуманітарної сутності. Я з ним в зв'язку не перебувала. А плакати буду тільки за "Слугами народу", - написала вона. Борис Тизенгаузен, експерт з управління репутацією, розповів УНН, чим цей скандал може закінчитися для Третьякової і партії СН.

Цитата:

"Згідно із законом їй нічого не загрожує, тому що повідомлення у закритому чаті не вважаються публічними висловлюваннями. По-друге, тут є тільки фактор морально-етичної площини і її абсолютно неприйнятні висловлювання. Тому фракція адекватно відреагувала, що взяла на себе відповідальність, Арахамія вибачився, а партія разом з іншими партіями підтримала її відсторонення від декількох засідань. Вона повинна була думати, перш ніж таке писати, бо її заяви як депутата СН впливають на репутацію всієї партії. Публічно я не вірю, що її змусять вибачитися, тому що вона вже проявила свою позицію і, швидше за все, буде на ній наполягати. Також і не вірю, що виключать з партії. Просто на час обмежать її роботу - це максимум", - сказав Тизенгаузен.

Додамо

Також в комітеті ВР з питань Регламенту розповіли УНН, що не мають права позбавляти Третьякову депутатського мандата.

"Відповідно до закону позбавити статусу народного депутата може тільки та політична сила на своєму з'їзді, до якої депутат належить. Ми в свою чергу можемо тільки усунути її на кілька засідань, як це було з Миколою Тищенком після бійки з Гео Леросом", - пояснили в комітеті.

Контекст

Нагадаємо, сьогодні всі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити керівника комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів за висловлювання про смерть депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

Також, сьогодні на брифінгу нардеп від групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що всі голови фракцій і груп, за винятком "Слуг народу", підписали звернення щодо відкликання Третьякової з посади керівника комітету з питань соцполітики.

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