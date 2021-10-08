Большой скандал в Раде: “на одного врага меньше”. Последствия для Третьяковой после слов о смерти нардепа Полякова

КИЕВ. 8 октября. УНН. Нардеп фракции "Слуга народа", руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, комментируя смерть депутата группы "Партія "За майбутнє" Антона Полякова, написала в партийном чате "одним врагом меньше". Критика коллег ее не остановила, и в партийном чате Третьякова попросила, чтобы никто не взывал к ее гуманитарной сущности: “И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за “Слугами народа”, - написала она. Борис Тизенгаузен, эксперт по управлению репутацией, рассказал УНН, чем этот скандал может закончиться для Третьяковой и партии СН.