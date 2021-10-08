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У “Слузі народу” повідомили, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової

У “Слузі народу” повідомили, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народні депутати написали листа до регламентного комітету Верховної Ради про вимогу відсторонити голову комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народного депутата від "Слуги народу" Галину Третьякову на 5 днів від пленарних засідань та від посади голови комітету. Про це у кулуарах Ради заявив голова президентської фракції СН Давид Арахамія і нардеп Тарас Батенко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Галина Третьякова покинула залу. Ми сьогодні підписали від всієї фракції листа на регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули та відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань", - заявив Арахамія.

Деталі

Наголошується, що “слуги народу” зібрали перерву у ВР з приводу висловлювання Третьякової у партійному чаті. На перерві зібрали підписи нардепів і окрім прохання відсторонити депутатку від засідань, вимагається відсторонити її від посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Наразі очікується рішення комітету.

Додамо

Під час засідання в Раді сьогодні депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині у залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що "ганьба“ це вам”.

Головуючий на засіданні ВР Руслан Стефанчук заявив, що регламентний комітет Ради буде розглядати відсторонення від засідань та в подальшому від посади голови комітету Галини Третьякової.

Контекст

Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”. За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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