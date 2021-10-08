В "Слуге народа" сообщили, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой

КИЕВ. 8 октября. УНН. Народные депутаты написали письмо в регламентный комитет Верховной Рады о требовании отстранить председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народного депутата от "Слуги народа" Галину Третьякову на 5 дней от пленарных заседаний и от должности председателя комитета. Об этом в кулуарах Рады заявил, в том числе, глава президентской фракции СН Давид Арахамия и нардеп Тарас Батенко, передает корреспондент УНН.