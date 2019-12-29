Великий обмін: звільнено 4 військових, що перебували у полоні тимчасово окупованого Донбасу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Серед 25 перших звільнених українців, четверо звільнених – особи, що перебували тривалий час у полоні на тимчасово окупованій частині Донбасу. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram, передає УНН.

“Перших громадян України — звільнено! Зокрема, звільнено четверо військових, що перебували тривалий час у полоні на тимчасово окупованій частині Донбасу — Сергія Іванчука, Юрія Явтушка, Іван Дєєва, Роман Фурсова! Всі вони перебувають у безпеці на підконтрольній Уряду України території”, — написала Денісова.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.

Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.

Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.

Попередньо стали відомі їх імена.

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