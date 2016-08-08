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Великий арсенал зброї та боєприпасів вилучили у Києві - А.Крищенко

Великий арсенал зброї та боєприпасів вилучили у Києві - А.Крищенко

Київ • УНН

 • 8755 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Києві правоохоронці вилучили великий арсенал зброї та боєприпасів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник столичного управління Національної поліції Андрій Крищенко, передає УНН.

"Сьогодні зранку оперативники Шевченківського управління поліції вилучили черговий арсенал зброї: автомати, гранати, патрони. Хто і навіщо все це везе в Київ? Ми відповімо на це питання", - написав А.Крищенко.

Як повідомляв УНН, схованку зі зброєю виявила Служба безпеки України спільно з поліцією у Скадовську на Херсонщині.

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