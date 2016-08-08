Большой арсенал оружия и боеприпасов изъяли в Киеве - А.Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Киеве правоохранители изъяли большой арсенал оружия и боеприпасов. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
"Сегодня утром оперативники Шевченковского управления полиции изъяли очередной арсенал оружия: автоматы, гранаты, патроны. Кто и зачем все это везет в Киев? Мы ответим на этот вопрос", - написал А.Крищенко.
Как сообщал УНН, тайник с оружием обнаружила Служба безопасности Украины совместно с полицией в Скадовске в Херсонской области.