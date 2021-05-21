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Велике переселення: ексчиновників і політиків змушують з'їхати з державних дач до понеділка

Київ • УНН

 • 84744 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Колишнім політикам і членам попередніх урядів, які зараз проживають на території державних дач в Конча-Заспі, поставили ультиматум - звільнити житло до понеділка, 24 травня. Про це УНН повідомили власні джерела.

Велике переселення: ексчиновників і політиків змушують з'їхати з державних дач до понеділка

Цитата:

“Нам сказали виїхати до понеділка. Щось комусь не сподобалося, що ми там живемо, і всіх попросили зібратися і — на вихід” — повідомив співрозмовник агентства.

Деталі

Територія державних дач у Конча-Заспі входить до переліку об’єктів Державного управління справами і утримується за кошт держави. У VIP-дачах живуть декілька сотень колишніх можновладців. Зокрема, колишний голова ВР Володимир Литвин, ексгенпрокурор Святослав Піскун, другий президент України Леонід Кучма та інші.

"Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище, наприклад, Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича, наприклад, Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка — Зубко. І навіть директор департаменту корпорації “Богдан” Олександр Ільїн", — казав раніше Президент України Володимир Зеленський.

У РНБО кажуть — ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт обсягом 50% та за символічну плату могли там проживати.

Контекст

Рада національної безпеки і оборони України оголосила про великий аудит і виселення частини жителів державних дач, які зараз не перебувають при владі. “Прошерстити” мають 400 гектарів займаної землі в Конча-Заспі і 100 будинків державних дач.

Звісно, жителі VIP-домівок не очікували такого повороту долі і почали один за одним заявляти про те, що живуть на державних дачах законно.

Наприклад, колишній віце-прем’єр-міністр часів президентства Петра Порошенка — Геннадій Зубко заявив, що з 2016 року він офіційно орендує, проживає, декларує і оплачує будинок в 265 кв. метрів (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) на території Конча-Заспи.

А колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун раніше повідомив, що цього тижня з ним в односторонньому порядку розірвали договір оренди державної дачі, яку він сплачував. Він зазначив, що було визначено перелік осіб, затверджений Кабінетом міністрів України, і у 2002 році у цей перелік осіб входили голова Верховного Суду, Генеральний прокурор України, голова Вищого господарського суду тощо, які могли отримати державну дачу — тому Піскун і отримав договір оренди на 49 років.

“Але ж це оренда, і я її платив, до вчорашнього дня... Я буду з’їжджати. Розпорядження принесли, що мені треба звідти вибратись, я і вибираюсь”, — зазначав він.

Додамо

Водночас Президент Володимир Зеленський, який і сам є жителем державних дач, заявив журналістам, що у звільнені будинки державних дач не заїдуть люди з його оточення.

“Я попросив повну ревізію всього, вони всі мають виїхати. Замість них не заїдуть люди, пов’язані зі мною”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський переїхав з родиною на територію державних дач влітку 2020 року після того, як продав свій власний будинок.

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