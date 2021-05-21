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Большое переселение: экс-чиновников и политиков заставляют съехать с государственных дач до понедельника

Киев • УНН

 • 84744 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Бывшим политикам и членам предыдущих правительств, которые сейчас проживают на территории государственных дач в Конча-Заспе, поставили ультиматум - освободить жилье до понедельника, 24 мая. Об этом УНН сообщили собственные источники.

Большое переселение: экс-чиновников и политиков заставляют съехать с государственных дач до понедельника

Цитата:

"Нам сказали съехать до понедельника. Что-то кому-то не понравилось, что мы там живем, и всех попросили собраться и - на выход", - сообщил собеседник агентства.

Детали

Территория государственных дач в Конча-Заспе входит в перечень объектов Государственного управления делами и содержится за счет государства. В VIP-дачах живут несколько сотен бывших чиновников. В частности, бывший председатель ВР Владимир Литвин, экс-генпрокурор Святослав Пискун, второй президент Украины Леонид Кучма и другие.

"Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии, например, Пискун, Ландик, Васюник, министры Януковича, например, Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко - Зубко. И даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин", - говорил ранее Президент Украины Владимир Зеленский.

В СНБО говорят - эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там жить.

Контекст

Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о большом аудите и выселении части жителей государственных дач, которые сейчас не находятся у власти. "Прошерстить" должны 400 гектаров занимаемой земли в Конча-Заспе и 100 домов государственных дач.

Конечно, жители VIP-домов не ожидали такого поворота судьбы и начали один за другим заявлять о том, что живут на государственных дачах законно.

Например, бывший вице-премьер-министр времен президентства Петра Порошенко - Геннадий Зубко заявил, что с 2016 года он официально арендует, проживает, декларирует и оплачивает дом в 265 кв. метров (132,5 кв. метров жилых, 132,5 кв. метров подвальных) на территории Конча-Заспы.

А бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун ранее сообщил, что на этой неделе с ним в одностороннем порядке расторгли договор аренды государственной дачи, которую он платил. Он отметил, что был определен перечень лиц, утвержденный Кабинетом министров Украины, и в 2002 году в этот перечень лиц входили председатель Верховного Суда, Генеральный прокурор Украины, председатель Высшего хозяйственного суда и т.д., которые могли получить государственную дачу - потому Пискун и получил договор аренды на 49 лет.

"Но это аренда, и я ее платил, до вчерашнего дня... Я буду съезжать. Распоряжение принесли, что мне надо оттуда съехать, я и съезжаю", - отмечал он.

Добавим

В то же время Президент Владимир Зеленский, который и сам является жителем государственных дач, заявил журналистам, что в освобожденные дома государственных дач не заедут люди из его окружения.

"Я попросил полную ревизию всего, они должны съехать. Вместо них не заедут люди, связанные со мной", - сказал Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский переехал с семьей на территорию государственных дач летом 2020 года после того, как продал свой собственный дом.

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